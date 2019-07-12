Украинский журналист Артем Овдиенко, анонсируя проведение украинско-грузинского телемоста, обматерил президента РФ Владимира Путина. Видеообращение к российскому лидеру журналист опубликовал на своей странице в Facebook. При этом он указал под видео: "18+: как выбить у руководства отпуск за свой счет", вероятно, намекая на то, что грузинский журналист после аналогичного послания Путину, был отстанен от работы.

"Грузинские коллеги с "Рустави-2" не дадут соврать. Путин – ты ху@ло. И чем раньше мы увидим тебя в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс окончательно не проел твой мозг, поясни мне одно: чего ты к нам лезешь, чего тебе все не ймется и не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты к нам лезешь и лезешь", - заявил Овдиенко.

По мнению журналиста, Путину вместо того, чтобы лезть в дела других государств, стоило бы решать проблемы в своей стране - наводнение, утонувшая подводная лодка, сгоревшие самолеты, засоренный нефтепровод.

"Это не мы с грузинами должны тебе напоминать, что ты ху@ло. Это твои россияне должны тебе такое говорить… Но пока они молчат, ты лезешь к нам со своей бля@ской любовью", – продолжил телеведущий.

Журналист предложил объединиться с грузинами и посовещаться, как отбиваться от Путина. А после всего вышесказанного Овдиенко анонсировал телемост между грузинским Рустави-2 и украинским 24 каналом.

Отметим, что спич Овдиенко не был показан в прямом эфире, а является неофициальным анонсом телемоста между 24 каналом и грузинским "Рустави-2", который состоится в пятницу вечером. Ранее в ситуации с подобными телемостами разбиралась в своем блоге Олеся Медведева.

Ранее "Страна" писала о том, что с "Рустави-2" после матов в адрес Путина начали увольняться сотрудники.

Также мы разбирались, для чего грузинский журналист обматерил Путина в эфире и что это поменяет.