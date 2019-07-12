Государственное бюро расследований объяснило причину обысков в Фискальной службе. Чиновники ГФС не проводили таможенный контроль товаров крупного международного производителя табачной продукции Philip Morris, об этом сообщает официальный сайт ГБР.

По сообщению пресс-службы ГБР, следователи теруправления Бюро расследований в Полтаве изучают возможные незаконные действия руководства ГФС, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, не получил средства в сумме около 630 млн грн", - сказано в заметке пресс-службы.

В связи с этим сотрудники Бюро расследований провели обыски в ГФС Украины и на Харьковской таможне ГФС. В ходе обысков в Главном управлении ГФС в Харьковской области были изъяты документы.

Обыски в ГФС. Фото: dbr.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая особо тяжкие последствия). Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - СБУ.

Напомним, обыски и изъятие документов в ГФС связаны с мировым соглашением между Украиной и компанией Philip Morris, заключенным в 2018 году.

Ранее "Страна" писала о том, что глава ГФС Украины уволил четырех руководителей таможен по требованию Зеленского.