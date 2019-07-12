12 июля телеканал "112-Украина" обратился в Службу безопасности Украины из-за угроз от радикалов, о которых стало известно сотрудникам канала. Об этом сообщается на сайте телеканала в пятницу.

"ООО "ТРК "112-ТВ" из отрытых источников, а также из сведений, содержащихся на фейсбук-странице Сергея Стерненко, который является руководителем общественной организации НОО "Неравнодушные" праворадикального толка, стало известно о публикации, содержащей призывы к проведению, вероятно, несанкционированной акции протеста возле здания, в котором размещается Телеканал "112 Украина" (ООО "ТРК "112-ТВ")"

Указанная публикация содержит прямые призывы к гражданам прибыть к зданию Телеканала "112 Украина" и всеми возможными способами заблокировать его работу.

Не исключаем, что в данном случае будут совершаться активные действия, направленные на блокирование доступа журналистов к их рабочим местам, будет осуществляться повреждение имущества Телеканала и здания, будут звучать угрозы насильственных действий в отношении журналистов.

В связи с изложенным, требуем не допустить совершения преступных действий в отношении имущества телеканала и обеспечить безопасность и общественный порядок, в том числе путем предотвращения возможных противоправных действий в отношении Телеканала "112 Украина" и его работников 13.07.2019 по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 21-Г", - говорится в сообщении, подписанном генеральным директором телеканала Егором Бенкендорфом.

Фото: 112.ua

Кроме того, сотрудники телеканала в сообщении телеканала попросили правоохранительные органы защитить их от произвола национал-радикалов. "Они путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам", - сообщили сотрудники.

"Команда "112 Украина" требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины. Мы просим министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство Нацполиции выполнять свои обязанности и защитить телеканал от любых незаконных действий, пресечь разгул бандитизма в отношении журналистов. Мы призываем украинских граждан проявить солидарность в защите нашего общего права на свободу слова. Благодарим каждого телезрителя и интернет-пользователя за слова поддержки и небезразличность к сотрудникам телеканала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время акции под зданием NewsOne на журналиста "Страны" напали националисты.

Также мы писали, что в Оппоплатформе-За жизнь заявили об угрозе расправы над телеканалом NewsOne и его журналистами.