В день визита Зеленского в Кривой Рог там сообщили о взрыве в доме его родителей
В пятницу, 12 июля, в Кривом Роге неизвестные сообщили о заминировании нескольких десятков объектов инфраструктуры города. Среди них больницы, детские сады, торговые центры. В частности, злоумышленники сообщили об угрозе взрыва в жилой многоэтажке, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 1tv.kr.ua.
Уточняется, что сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве около 14:00. Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах центральном вокзале города.
К этому времени специалисты уже успели проверить некоторые объекты, взрывчатку не обнаружили. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания
К слову, ожидается, что Владимир Зеленский сегодня после посещения Днепра заедет на родину - в Кривой Рог.
Фото: 1tv.kr.ua
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сообщили о минировании всех детских садов.
Также мы сообщали, что в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".