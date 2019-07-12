В пятницу, 12 июля, в Кривом Роге неизвестные сообщили о заминировании нескольких десятков объектов инфраструктуры города. Среди них больницы, детские сады, торговые центры. В частности, злоумышленники сообщили об угрозе взрыва в жилой многоэтажке, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 1tv.kr.ua.

Уточняется, что сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве около 14:00. Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах центральном вокзале города.

К этому времени специалисты уже успели проверить некоторые объекты, взрывчатку не обнаружили. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания

К слову, ожидается, что Владимир Зеленский сегодня после посещения Днепра заедет на родину - в Кривой Рог.

Фото: 1tv.kr.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сообщили о минировании всех детских садов.

Также мы сообщали, что в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".