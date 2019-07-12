Среди трех финалистов министр образования Лилия Гриневич выбрала директора специализированной школы №148 Сергея Горбачева первым образовательным омбудсменом в Украине

Как отмечает Гриневич, Горбачев зарекомендовал себя в качестве успешного менеджера, о нем высокого мнения общественные и международные организации, которые вовлечены в внедрения реформы.

Кроме того, он имеет опыт успешного сотрудничества с Госслужбой качества образования, которая должны будет работать в партнерстве с образовательным омбудсменом. Горбачев также принимал активное участие в проекте обновления программ 5-9 классов. После официального назначения Сергей Горбачев должен запустить работу нового органа, который предусматривает много бюрократии. Кроме того, он должен найти и отобрать себе офис сотрудников из 15 человек.

Визитку победителя можно посмотреть здесь:

Видео: YouTube/МОН УКРАЇНИ

Отмечается, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав тех, кто получает образование, а также педагогов, научно-педагогических и научных работников. Например, образовательный омбудсмен может проверять заявления о случаях травли в учреждении образования, полноту и своевременность реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и учредителя учреждения образования. Он может анализировать меры для предоставления социальных и психолого-педагогических услуг соискателям образования, пострадавшим от буллинга (травли), стали его свидетелями или совершили буллинг (травли).

Образовательный омбудсмен имеет право:

рассматривать жалобы и проверять факты, изложенные в жалобах, поданных соискателями образования, их родителями, законными представителями, а также педагогическими, научно-педагогическими и научными работниками;

по результатам проверок принимать решения относительно обоснованности или необоснованности жалобы и на его основе предоставлять рекомендации учебным заведениям, органам управления образованием, сообщать в правоохранительные органы о выявленных фактах нарушения законодательства;

обращаться в органы власти, правоохранителей относительно выявленных фактов нарушения права человека на образование и законодательства в сфере образования;

предоставлять консультации соискателям образования, их родителям, законным представителям, а также педагогическим, научно-педагогическим и научными работникам;

представлять интересы лица в суде и тому подобное.

Образовательный омбудсмен принимает участие с правом совещательного голоса в заседаниях Кабинета Министров при рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции.

Также на этот пост претендовали:

Ирина Яковец, юрист с опытом работы со сложными подростками в рамках системы пробации

Олеся Ващук, которая имеет опыт правозащитной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров упростили использование прекурсоров для образования и науки.

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