Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал несправедливым решение итальянского суда, приговорившего Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство на Донбассе двух журналистов. Об этом чиновник написал в своем Twitter.

Аваков считает вердикт суда не только несправедливым, но и позорным.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - пообещал министр. В своем сообщении он использовал эмоджи, изображающее нецензурную брань.

Скриншот: Twitter/ AvakovArsen

По убеждению Авакова, в гибели фотожурналиста Андреа Рокелли, за которую осужден добробатовец Маркив, виновата Россия.

"Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе", - написал Аваков.

Напомним, сегодня, 12 июля Маркива обвинили в убийстве в 2014 году итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и его переводчика, российского журналиста Андрея Миронова.

В мае Аваков ездил в Италию для участия в судебном процессе по делу Маркива.