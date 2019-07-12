В партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно вопроса легализации марихуаны и однополых браков. Об этом заявил в интервью журналу "НВ" глава пропризедентской политической силы Дмитрий Разумков.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что какой бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал Разумков и добавил, что как только в партии достигнут консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируют общественность.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук поддержал идею использование каннабиса в медицинских целях.

Ранее "Страна" писала о том, что перед самым роспуском в Раде зарегистрировали проект о легализации медицинской марихуаны.