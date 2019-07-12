В Италии суд приговорил бывшего АТОшника Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Его обвинили в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли во время боев за Славянск.

Это дело в своем роде даже скандальнее, чем задержания украинцев на территории России. И вот почему.

Раньше обвинения против Украины в убийстве журналистов и гражданских звучали только из Москвы или от "ЛДНР". Теперь же появился приговор суда в одной из ключевых стран Евросоюза.

Этим вердиктом уже возмутились сторонники АТО. Националист Дмитрий Ярош даже призвал захватывать граждан Италии в Украине на "обменный фонд".

Однако вряд ли такого же накала эмоций стоит ждать от властей. Они скорее всего не посмеют обвинять Италию так же, как обвиняют РФ за аресты Сенцова, Сущенко и других.

"Страна" рассказывает подробности этого дела.

Кто такой Василий Маркив

Василий Маркив - активист Евромайдана. Он приехал участвовать в акциях протеста из Италии, куда переехал с семьей в 2003 году.

До этого Маркив жил в Тернопольской области, откуда уехал к матери, которая работала в Италии. Там он закончил колледж, получил итальянское гражданство. До приезда в Украину Маркив работал на лесопилке и подрабатывал ди-джеем.

В начале Майдана в 2013 году он приехал в Киев и стал одним из членов самооброны. После начала АТО он записался в добровольцем в батальон им. Сергея Кульчицкого, который воевал под Славянском.

Там он был комвзвода и пользовался популярностью у журналистов, которые часто брали у него интервью.

Летом 2017 года Маркив с женой поехал в Италию навестить мать. В аэропорту Болоньи его задержали и предъявили обвинение в убийстве журналиста. Суд отправил добровольца под арест, где он и оставался до вынесения приговора.

В чем обвиняют украинца

Итальянское следствие считает, что именно Маркив отдал приказ 25 мая 2014 года стрелять с горы Карачун, контролируемой ВСУ, по железнодорожному переезду, на котором располагался блокпост людей Гиркина-Стрелкова.

В результате минометного обстрела погибли журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов. Под обстрел также попал французский репортер Вильям Ругелон, получивший ранения, но оставшийся в живых. Он рассказывает, что обстрел длился около 20 минут, выстрелы летели "сверху", с Карачуна, и за это время никто не мог поднять головы.

Роккелли стал первым погибшим во время вооруженного конфликта на Донбассе журналистом. Независимый фотокорреспондент, основатель коллектива фотографов Cesura, в мае 2014 он работал в Донецкой области, освещая захват местных органов власти и первые боевые действия.

Из-за гибели коллеги против служащего Нацгвардии выступили итальянские журналистские ассоциации - именно они инициировали рассмотрение этого дела.

В поддержку же Маркива высказались украинские власти, а деньги на адвоката дает местная диаспора.

Как проходило следствие

Обвинения против Маркива базируются, помимо слов выжившего француза, на показаниях двух итальянских журналистов, в разное время общавшихся с ним во время пребывания под Славянском.

Так, журналистка Илария Морани рассказала следователям, что в мае 2014 года после гибели ее земляка Роккелли она слышала телефонный разговор с Виталием Маркивым. Бойцу позвонил ее коллега-фотокорреспондент Марчелло Фаучи, который был тогда рядом с журналисткой и знал Виталия еще с событий киевского Майдана.

От Морани и Фаучи солдат якобы и узнал о смерти Роккелли и предупредил итальянских друзей-журналистов не ехать к месту гибели их соотечественника из-за высокого уровня опасности. Также она приводит якобы цитату Маркива: "Обычно мы не стреляем в направлении города или в гражданских, но как только видим какое-то движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика".

Следствие утверждает, что железнодорожный переезд мог простреливаться только с горы Карачун. А Маркива называет "командиром неустановленного ранга", который 24 мая 2014 года отдал приказ "стрелять по всему, что шевелится, в радиусе двух километров".

При этом итальянский суд исключил версию о преднамеренном убийстве журналиста и его помощника.

Другие журналисты, которые работали в тот момент на территории Славянска, рассказывали, что этот блок-пост давно обстреливался с Карачуна.

Версия Маркива

Адвокат украинца Раффаэлле делла Валле считает, что бойца судят по сомнительным подозрениям, которые базируются на утверждении, что он "содействовал" гибели журналиста.

Каким образом он это делал - следствие не знает, говорит защитник. Никакими записями, которые бы доказали соучастие Маркива в обстреле, свидетели не приводят, все базируется на их словах.

"Виталий совсем не такой, кого из него пытаются сделать итальянские СМИ, которые представляют его этаким сорвиголовой. Я увидел серьезного человека, который много учился, патриота, который поехал защищать Родину сначала добровольцем, а затем вступил в ряды регулярной армии. Подчеркиваю, что он обычный солдат, он не имел никакого права и возможности приказывать другим стрелять, поэтому прокуратура ошибается, когда настаивает на этом", - сказал адвокат.

"К тому же, его не было на том месте, где погибли журналисты", - отметил Делла Валле.

Украинская сторона в защиту нацгвардейца говорила о том, что обстрел, при котором погибли журналист и его переводчик, вели сепаратисты "ДНР", а у ВСУ на горе Карачун на тот момент не было минометов. Об этом заявлял тогдашний первый вице-премьер Виталий Ярема. Правда, не поясняя, зачем сепаратистам было стрелять по своему же блок-посту.

Сам Маркив также отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. Адвокат подсудимого Раффаэле делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым.

Как шел суд

Маркива на суде поддерживали украинские чиновники. А на одно из недавних заседаний суда приезжал глава МВД Арсен Аваков.

В твиттере он высказывал поддержку Маркиву. "Вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Баланом мы здесь для того, чтобы дать суду показания в защиту нашего парня, которые докажут его невиновность", - писал глава МВД. Ранее он также писал письмо министру иностранных дел Италии с призывом к справедливому суду.

Однако на оглашение приговора Аваков не явился.

После вердикта суда Аваков заявил, что считает его не только несправедливым, но и позорным.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - пообещал министр. В своем сообщении он использовал эмоджи, изображающее нецензурную брань.

"Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе", - добавил Аваков.

Предпоследнее, семнадцатое, заседание суда, на которое приехал Аваков, состоялось 5 июля. Адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточился на роли украинского войска в мае 2014 года у Славянска Донецкой области. На заседании суда в городе Павия защитник выступил с итоговой речью, которая длилась шесть часов.

Адвокат же семьи Роккелли резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Защитница потребовала уплату компенсации семье Роккелли на сумму миллион евро - по 500 000 евро для матери и отца погибшего. Для гражданской жены погибшего она попросила 800 000 евро.

Защитник от ассоциации фотографов фриленсеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15 000 евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Однако пока неизвестно, удовлетворил ли суд эти требования.

Реакция соцсетей на приговор Маркиву

Глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош призвал захватывать граждан Италии для обмена на Маркива.

"Предлагаю провести спецоперацию.

Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. (Помощь Украинский Добровольческой Армии гарантирую!)

Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить.

А потом наш "самый объективный" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении.

Такую же схему введем и с нашими моряками и пленными относительно страны-агрессора России".

Отметим, что "лайк" этому посту поставил советник Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

Впрочем, в Сети не верят, что громогласные проклятия в адрес Италии закончатся чем-то серьезным.

"Итальянское посольство уже пикетируют "патриоты"? Или не могут разорваться между ним и памятником Жукову?", - интересуется блогер Дмитрий Коломийченко.

Журналист Вячеслав Чечило сатирически удивляется, зачем Украине теперь вступать в ЕС.

"Дорогие патриоты, я правильно понимаю, что итальянский суд вынес по нацгвардейцу Маркову политически мотивированное решение под давлением местных властей в угоду Путину?

Ок. В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин.

Но тогда вопрос - а зачем нам в таком случае этот ЕС?"

Журналист Андрей Манчук считает, что Европа дает Украине пример прецедента, когда военные преступления расследуются - кто бы их не совершал.

"Это исключительно значимый прецедент - многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости".

Журналист Анатолий Шарий обратил внимание, что на итальянский суд не действуют визиты министров и акции активистов.

"Италия. Маркив. 24 года тюрьмы. Прокуратура просила 17. Суд решил жахнуть по полной. Мы можем протестовать. Мы можем ненавидеть итальянскую Фемиду. Но там есть суд. И поддержка в виде министра на суде не канает. А толпа агрессивная, если бы пришла в суд, села бы также в тюрьму. Это закон. Это то, что обсуждается, но то, на что повлиять ты не можешь. Это Европа".