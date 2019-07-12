12 июля сотрудники телеканала "112 Украина", перед которым завтра собрались митинговать радикалы, обратились к полиции и СБУ с просьбой "защитить от произвола национал-радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала в угоду неким политическим интересам".

В соцсетях экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко накануне призвал прийти к зданию телеканала в Киеве 13 июля в 18:00, чтобы сорвать показ фильма Оливера Стоуна про Майдан и войну, намеченный на 21:15. Акцию радикал назвал "допремьерным спецпоказом".

"Страна" вспоминает, чем известен скандальный националист, который собирает радикалов для штурма "112 Украина".

Давление на журналистов

12 июля телеканал "112-Украина" обратился в СБУ из-за угроз от радикалов.

"ООО "ТРК "112-ТВ" из отрытых источников, а также из сведений, содержащихся на фейсбук-странице Сергея Стерненко, который является руководителем общественной организации НОО "Неравнодушные" праворадикального толка, стало известно о публикации, содержащей призывы к проведению, вероятно, несанкционированной акции протеста возле здания, в котором размещается Телеканал "112 Украина" (ООО "ТРК "112-ТВ")"

Указанная публикация содержит прямые призывы к гражданам прибыть к зданию Телеканала "112 Украина" и всеми возможными способами заблокировать его работу.

Не исключаем, что в данном случае будут совершаться активные действия, направленные на блокирование доступа журналистов к их рабочим местам, будет осуществляться повреждение имущества Телеканала и здания, будут звучать угрозы насильственных действий в отношении журналистов.

В связи с изложенным, требуем не допустить совершения преступных действий в отношении имущества телеканала и обеспечить безопасность и общественный порядок, - говорится в сообщении, подписанном генеральным директором телеканала Егором Бенкендорфом.

Кроме того, сотрудники телеканала попросили правоохранительные органы защитить их от произвола национал-радикалов. "Они путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам", - отметили журналисты.

Стерненко собирается не допустить показ фильма Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("В борьбе за Украину"), который выиграл гран-при кинофестиваля в Италии. В нем рассказывается о событиях 2014 года, о связи между вмешательством в выборы США и Украиной, анализируются причины войны на Донбассе. Внутри ленты появляется президент РФ Владимир Путин, который заявляет, что считает неизбежным строительство союзнических отношений между Россией и Украиной.

"Есть предложение сходить в кино. Майдан организовало ЦРУ.В Украине гражданская война. Украина вмешивалась в выборы в США. Путин - миротворец и не виноват. Медведчук вообще топ-менеджер и мы должны извиниться перед Россией и создать с ней союз.

Это цитаты нового фильма Стоуна "Нерассказанная история Украины". Главные герои - Путин и Медведчук. Эти кадры это скриншоты раз с того фильма. И этот кусок пропаганды покажут у нас. Официально. По телевидению. Трансляцию будет осуществлять 112 канал, который принадлежит упомянутому куму террориста №1.

Уже в эту субботу в 21:00. Интересно посмотреть что еще там покажут и расскажут о нашей стране, поэтому предлагаю прийти туда чуть раньше. На допремьерный спецпоказ, так сказать", - написал Стерненко, добавив "не забудьте взять билеты и друзей".

Это не единственный случай угроз, нападений и запугивания, связанные с националистами. Так, только в этом месяце радикалы напали на двух журналистов "Страны".

8 июля, во время акции под зданием NewsOne, на которой присутствовал Стерненко, на журналиста Кирилла Малышева, освещавшего события, напали националисты. Под зданием телеканала они протестовали против проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия-24", который позже был отменен из-за поступивших в адрес журналистов угроз. Во время протеста националисты жгли файера, забрасывали канал петардами и писали нецензурные лозунги на асфальте.

2 июля, во время митинга против регистрации на выборах экс-регионала Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария, праворадикал Алексей Цымбалюк, известный, как "киллер Бабченко" ударил журналиста "Страны" Владислава Бовтрука.

Цымбалюк стоял в рядах своих соратников, среди которых были С14 и "Братство" Корчинского. Также на Майдане присутствовал националист из Одессы Сергей Стерненко.

Теперь же он сыграет "первую скрипку" в атаке на 112 канал. "Страна" вспоминает, кто именно будет завтра митинговать за чистоту телеэфира.

Убийство человека

В мае исполнился год делу об "одесской резне", когда экс-глава "Правого сектора" Сергей Стерненко в результате конфликта неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула.

Сам Стерненко рассказывал, что на него молча напали двое неизвестных, когда он шел по улице со своей девушкой. В ответ Стерненко выхватил нож и начал размахивать им в темноте, ранив нападавших. Правда, потом экс-глава "Правого сектора" в Одессе поменял показания и стал говорить, что нож - не его. Якобы он получил удар по голове, потом ранение руки, затем, уже раненый, перехватил нож и стал отмахиваться, нанеся семь ножевых ранений противникам.

После потасовки под домом Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул бросились бежать. Однако Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте. Во время агонии потерпевшего Стерненко и его девушка снимали происходившее на мобильный телефон, не сделав ни единой попытки оказать помощь умирающему.

Судебная экспертиза, которую эксклюзивно публиковала "Страна", отпечатков и следов крови на ноже показала, что, Стерненко сначала нанес удары Исайкулу и Кузнецову, а после, судя по всему, порезал сам себя (или это сделал кто-то из его соратников).

Однако дело по звонку сверху полиция передала в СБУ, где оно и заглохло. Это впервые отчетливо подсветило связь Стерненко с "конторой". Чисто криминальная поножовщина в Одессе должна была остаться в ведении полиции. Однако без всякого объяснения у МВД это дело забрали - даже не объяснив, в чем тут интерес органов госбезопасности.

Видимо, в том, что Сергей Стерненко - давний сотрудник СБУ, которая контролирует украинских радикалов и обеспечивает им атмосферу безнаказанности (о чем еще будет ниже).

Похищения, грабежи и наркотики

Убийство - не единственное уголовное производство, в котором фигурирует Стерненко. Впервые в поле зрения правоохранителей радикал попал еще в 2013 году - до Майдана и "Правого сектора". Стерненко подозревался в продаже наркотиков через интернет.

Кроме этого он фигурировал и в более тяжких преступлениях - похищениях людей, грабеже и вымогательстве.

Согласно одному из заявлений, Сергей Стерненко с неким Русланом Д. похитил и пытал депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году. Депутата избивали дубинкой, давили пальцы плоскогубцами. По словам потерпевшего, ему стреляли из травматического пистолета в спину и по ногам, когда он был связан. По версии следствия, похищение "заказала" конкурентка похищенноого по выборам в Коминтерновский районный совет.

О еще одном случае похищения и пыток рассказал одессит – Стас В. По словам мужчины, он продавал авто и выехал на встречу с девушкой, которая представилась покупательницей. На месте подъехал джип, из которого выскочили Стерненко и еще несколько мужчин. Они отобрали машину и 6 тысяч долларов у продавца, а самого мужчину выбросили на окраине Одессы, пригрозив застрелить.

Активист Дмитрий Рудой рассказывал "Стране", что будучи руководителем "Правого сектора" в Одессе, в 2014 году Стерненко крышевал бары и киоски. И что однажды по его приказу был разгромлен бар на улице Марсельской, который конкурировал с другим заведением, платившим дань Стерненко.

Стерненко также подозревается в нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

А в марте этого года сожительницу радикала Наталью Усатенко задержали в Одессе за рулем Toyota, которая числится в розыске. Автомобиль, принадлежащий одному из благотворительных фондов (предположительно он был украден из фонда) был задержан на выезде из Одессы.

Уголовным производствам по похищениям людей уже по три года, но они до сих пор пребывают в "замороженном" состоянии. Возможно, из-за сотрудничества с СБУ, которое приписывают радикалу, а также по политическим мотивам.

Сотрудничество с СБУ

Как ранее рассказал "Стране" высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ, Сергей Стерненко заинтересовал "контору" еще в 2014 году, после того, как стал руководителем одесского филиала "Правого Сектора". А летом 2015 года ведомство его завербовало.

"Радикалам отводилась роль исполнителей любых действий "конторы", которые не укладывались в рамки закона", - признался высокопоставленный сотрудник спецслужбы. Для установления контоля над радикалами в 2015 году был выделен немалый бюджет – по информации "Страны" в СБУ – более 100 миллионов гривен в год.

До поры радикалам было разрешено работать "по-беспределу". Им с рук сходили любые преступления, а те, за которые бралась полиция, перекидывались Генпрокуратурой в ведение СБУ и уходили "под сукно".

"Страна" узнала фамилию куратора радикала Стерненко из СБУ. Одесский филиал Правого сектора и лично экс-главу "Правого сектора", курировал сотрудник СБУ с говорящей фамилией Кащей. Об этом "Стране" рассказали источники в СБУ. Д. В. Кащей работал в управлении "Т" Одесского УСБУ и, по данным "Страны", ушел в отставку в этом году.

Странные покушения

После убийства 24 мая Стерненко заявил, что это была очередная попытка покушения на него.

7 февраля 2018 года Стерненко избили рядом с его домом. Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

А 1 мая 2018 года экс-руководитель областного "Правого сектора" рассказал полиции, что неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. Но он догнал его, повалил, а затем прохожие помогли его задержать.

Кошмаринг артистов в Одессе

Стерненко неоднократно срывал выступления артистов в Одессе.

Так, в мае 2017 года радикалы сорвали концерт Светланы Лободы. Около полусотни "активистов" с плакатами в руках пришли под знаменитый одесский клуб Ibiza. Один из участников акции бросил дымовуху под ноги гостей концерта у входа в клуб. Его задержала полиция, но спустя несколько минут под давлением "активистов" и и угрозами порезать колеса полицейского автобуса – отпустила хулигана.

После этого неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании клуба и концерт отменили.

В мае Иван Дорн отменил одесское выступление из-за угроз радикалов. Причиной для их угроз стали заявления певца, в которых он назвал русских и украинцев братьями.

В августе того же года был отменен еще один концерт Лободы в Одессе. Организаторы сообщили, что практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки.

В июне 2017 года представители праворадикальных организаций пытались сорвать концерт Ирины Билык в Одессе. В акции принимали участие экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, а также представители организации "Уличный фронт" во главе с Демьяном Ганулом. Действиям радикалов помещала полиция. А позже певица заявила, что радикалы вымогали у нее деньги за то, чтобы не кошмарить ее.

В том же месяце Стерненко пригрозил сорвать Одесский кинофестиваль. Поводом для этого послужило высказывания президента ОМКФ Виктории Тигипко, супруги известного политика и предпринимателя Сергея Тигипко.

"Президент Одесского международного кинофестиваля Вика Тигипко считает, что в Украине - гражданская война. Либо ОМКФ сменит эту сепаратистку на кого–то другого, или всё может плохо закончиться", - написал Стерненко на своей страничке в Facebook.

В ноябре 2017 года группа радикалов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им.В.Василько и сорвала концерт Константина Райкина. Трансляцию акции в Facebook вел Стерненко, который и был инициатором действа.

Стерненко заявил, что считает Райкина "крымнашистом, лицом, которое является врагом Украины, публично поддержавшим аннексию Крыма".

В марте этого года он пригрозил сорвать выступление сатирика Михаила Жванецкого, который родился в Одессе. Выступление в итоге состоялись, но из-за усиленных мер безопасности возникла очередь.