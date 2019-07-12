Активиста Евромайдана и командира батальона Нацгвардии им. генерала Сергея Кульчицкого Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщил на своей Facebook-странице киевский журналист Андрей Манчук.

Маркива обвиняли в убийстве в Славянске итальянского члена группы независимых фоторепортеров Cesuralab Андреа Рокелли и его переводчика, российского журналиста и правозащитника Андрея Миронова.

"Активист Евромайдана, добробатовец только что был осужден в Италии за убийство фотографа Андреа Рокелли и его переводчика... Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Донецкой области", - написал Манчук.

Скриншот: Facebook/ andriy.manchuk

Националиста признали виновным и приговорили к 24 годам тюремного заключения. Как считает Манчук, это крайне важное событие.

"Это исключительно значимый прецедент. Многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости", - отметил журналист.

Ранее "Страна" подробно разбирала дело добробатовца.

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