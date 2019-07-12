Председатель украинского парламента Андрей Парубий закрыл последнее пленарное заседание Рады 8-го созыва, но не исключил, что депутаты проведут еще несколько внеочередных тематических сессий. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в ВР сообщает "Укринформ".

Спикер закрыл последнее заседание парламента. В финальном выступлении перед депутатами он напомнил, что 10-я сессия официально заканчивается 19 июля. По расписанию, на следующей неделе нардепам предстоит работа в комитетах, комиссиях и фракциях.

Обращаясь к вице-премьер-министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко, заявил, что парламент еще может собраться на внеочередные сессии. Вероятно, одна из них будет посвящена энергосбережению.

"Господин Геннадий, вы можете законно передавать нам законопроекты: мы еще будем иметь шанс собрать несколько внеочередных тематических сессий и одна из них может быть по теме энергосбережения", - сказал Парубий.

Парубий поблагодарил депутатов, членов правительства, работников аппарата парламента и представителей СМИ за совместную работу в течение пяти лет.

"Верховной Радой 8-го созыва было проведено 580 пленарных заседаний, было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов – в целом", – подытожил спикер.

Напомним, на сегодняшнем заседании в Раду был внесен проект постановления, блокирующий подписание Избирательного кодекса.

Вчера, 11 июля, многострадальный Избирательный кодекс с системой открытых списков был принят с 18-й попытки.