Использование химической кастрации педофилов как метода наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, так как лишь часть насильников несовершеннолетних являются педофилами. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook в ответ на принятие нардепами закона против педофилии в Украине.

"Вчера 247 народных депутатов Верховной Рады Украины стали жертвами искусной предвыборной манипуляции. В свой последний рабочий день они проголосовали за закон о противодействии сексуальному насилию. В Совете было два законопроекта, но за основу и в целом (то есть окончательно) проголосовали за то, что предложила фракция свободных радикалов, а не за разработанный экспертами", - считает Супрун.

Она пишет, что депутаты всех фракций проголосовали за законопроект №6449, который предусматривает принудительную химическую кастрацию для тех, кто совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних. "Это означает, что Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение на наказание", - подчеркивает Супрун.

По словам главы Минздрава, педофилия является психической болезнью, которую действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. "Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, которые совершили преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления имеют психическую болезнь. Исследования свидетельствуют, что лишь половина таких преступлений совершенных педофилами. Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья", - пишет Супрун.

По ее мнению, использование химической кастрации как метода наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями. "Оно должно быть частью лечения, которое должно происходить гуманно и дополняться другими методами", - считает Супрун. По словам главы Минздрава, если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека.

"Кроме того, в законе предлагаются открытые реестры. Но сам закон как минимум не определяет, по каким принципам должен работать этот реестр. Это еще один признак того, что законопроект является дешевым популизмом, а не системным решением проблемы", - пишет и.о. министра.

Отмечается, что открытые реестры могут навредить самим жертвам сексуального насилия. Ведь большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Только 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев случаются в семье или близком кругу. И чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что абьюзер является членом семьи.

"Американский опыт свидетельствует, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Из-за этого преступники остаются безнаказанными. Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому что врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", - резюмировала Супрун.

Фото: facebook.com

Напомним, что Раду обязали рассмотреть вопрос о внедрении в Украине кастрации педофилов.

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