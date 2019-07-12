Французский нападающий из "Атлетико" Антуан Гризманн перешел в "Барселону". Об этом пишет "Трибуна".

Уточняется, что форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что он заработает в общей сложности 105 миллионов евро.

Трансфер обошелся сине-гранатовым в 120 миллионов евро - эта сумма была прописана в контракте 28-летнего игрока с его бывшим клубом "Атлетико" в качестве отступных.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.

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