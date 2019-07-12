Власти Германии приветствовали прямой диалог между Украиной и Россией. Об этом на брифинге в пятницу, 12 июля, заявил представитель немецкого МИД Кристофер Бургер. Его цитирует Укринформ.

"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры (между Украиной и Россией - прим. ред.) с целью разрешения конфликта в Украине ... Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписантами", - сказал дипломат.

Поэтому, по его словам, в Берлине приветствуют то, что вчера состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Лидеры обсудили, в частности, продолжение переговоров в "нормандской формате".

В Германии убеждены, что такой двухсторонний формат переговоров Украины и России является полезным.

Говоря о возможностях расширения его участников представитель МИД Германии отметил, что никто пока не обращался к немецким властям с таким предложением. Вместе с тем он добавил, что переговоры по ситуации на Донбассе и так проводятся в тесном контакте с США.

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт в свою очередь напомнил о недавнем отводе сил в районе Станицы Луганской, приветствовав этот шаг. Этот взаимный отвод войск обсуждался, в частности, в "нормандской формате" (Украина, Россия, Германия Франция - прим. ред.).

Напомним, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже Россию представит Владислав Сурков.