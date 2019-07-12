В городе Изюме Харьковской области на Юбилейном въезде неизвестные незаконно демонтировали канализацию. Об этом со ссылкой на Изюмское коммунальное производственное водопроводно-канализационное предприятие сообщает сайт Status Quo.

По словам изюмских коммунальщиков, вырезано два участка действующего напорного чугунного канализационного коллектора на Юбилейном въезде. Злоумышленники похитили трубы диаметром 300 мм и общей длиной 1600 метров.

Место, где пролегал украденный коллектор. Фото: sq.com.ua

Кражу обнаружили 11 июля. Чтобы канализационные стоки не попали в сети водоотведения, пришлось временно прекратить водоснабжение нескольких десятков домов.

Без централизованного водоснабжения остались 40 многоэтажных домов и 513 абонентов в частном секторе. В общей сложности без централизованной подачи воды оказались 3258 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчины из подвала многоэтажки украли трубу, которая была подведена к стоку фекалий.

Мы также сообщали о краже проводов на железнодорожном перегоне Дубляны-Самборские-Дрогобыч, из-за которой на несколько часов остановилось движение электропоездов.