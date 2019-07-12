В мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду Украины баллотируется 161 кандидат-однофамилец. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

В общественной организации заявили, что проанализировали списки в одномандатных избирательных округах (ОИО) и обнаружили, что из 199 округов в 48 среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, у которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

"Больше всего однофамильцев в ОИО №133 (Одесская область, город Одесса) - 9 человек. В частности, 4 человека с фамилией Баранский, 2 - Дмитрук, 2 - Танцюра. На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО Слуга Народа-ЗЕ.

В ОИО 137 (Одесская область, город Подольск) и ОИО 34 (Днепропетровская область, поселок Царичанка) зарегистрировано по 8 человек-однофамильцев", - сообщили в КИУ. Так, в ОИО №137 баллотируются три кандидата с фамилией Гончаренко, двое - с фамилией Клымов, один - Климов, двое - с фамилией Муконин.

В ОИО №34 зарегистрировано два человека с фамилией Исаев, двое - Кравченко, двое - Кришин, двое - Черный. В ОИО 92 (Киевская область, город Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев, ОИО №33 (Днепропетровская область, город Кривой Рог) - 6 человек. Так, в ОИО №92 зарегистрировано 4 человека с фамилией Гудзенко, 3 - Ференец. В ОИО №33 - два кандидата с фамилией Бабенко, одна - Колесник, одна - Колесник, двое - Ляденко.

В КИУ отмечают, что использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Вместе с тем, наличие одинаковой фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если один из них является клоном рейтинговых местных политиков.

Напомним, что лишенный регистрации кандидата в нардепы Куницкий сегодня вместе со своими сторонниками устроил штурм ЦИК.

Также мы писали о том, что Рада с 18-й попытки приняла Избирательный кодекс с системой открытых списков.