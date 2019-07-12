После того, как в Харькове восстановили снесенный националистами 2 июня бюст маршалу Жукову, Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба института.

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову, открыть уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Также в институте просят Генпрокуратуру обратиться в админсуд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам, чтобы обязать их демонтировать памятник, потому что он является символом коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, накануне мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что снесенный нацоналистами памятник Жукову вернули на место.

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