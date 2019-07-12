Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о намерении привлечь бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Об этом она сообщила в интервью порталу Сotidianul.

При этом Санду подчеркнула, что в настоящий момент в бюджете республики недостаточно средств на оплату услуг команды Саакашвили. План с его привлечением в качестве консультанта можно будет осуществить лишь в случае поступления финансовой помощи из-за рубежа.

По словам политика, уже ведутся переговоры с советниками Саакашвили. Она считает, что его команда даст "квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры".

Грузинский политик может прибыть в Молдавию после окончания выборов в Верховную Раду Украины, в которых участвует его партия "Рух новых сил".

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В мае 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Как сообщала "Страна", Саакашвили обвинил Порошенко и его людей в недопуске своей партии на выборы в Раду. После того как ЦИК отказал в допуске на досрочные выборы в Верховную Раду партии Михаила Саакашвили, последний обвинил в этом экс-президента Петра Порошенко и его людей во властных структурах.

По решению Шестого апелляционного административного суда затем его партии "Рух новых сил" разрешили участвовать в досрочных парламентских выборах.