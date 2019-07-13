В субботу, 13 июля, в Киеве на ВДНХ пройдет предпоследний день масштабного музыкального фестиваля Украины - Atlas Weekend 2019. Последний день фестиваля состоится в воскресенье, 14 июля. Хедлайнером сегодняшнего дня станет A$AP Ferg, брат рэпера A$AP Rocky, который должен был выступить на главной сцене изначально, однако из-за уличного конфликта попал в шведскую тюрьму.

"Страна" собрала всю информацию о программе и сегодняшних исполнителях.

Программа Атлас Викенд 13 июля

Концерт на главной сцене начнется в 17:15.

17:15-17:45 - хип-хоп исполнитель KAEF

18:00-18:45 - рэп-исполнитель YARMAK

19:30-20:00 - белорусский рэпер Олег Савченко, выступающий под псевдонимом ЛСП

22:45-23:45 - американский рэпер Эйсап Ферг (англ. A$AP Ferg)

West Stage

На западной сцене выступать начнут с 15:30.

15:30-16:00 - молодая шведская группа Echo Machine

16:30-17:15 - белорусская гитаристка Лера Яскевич

17:45 - 18:30 - инди-группа Brazzaville

19:00 - 20:00 - российская певица Монеточка

East Stage и North Stage

Night Stage (East) и Night Stage (Central)

Garden Stage и Kurenivka Stage

Атлас Викенд билеты

Напомним, что билет за один день фестиваля стоит 1450 грн, вип-билет обойдется в 3650 грн. Обычный билет на 3 дня оценивался в 2900 грн, вип - 7250 грн. Также была возможность приобретения абонементов 3500 грн стоил обычный, за вип нужно было заплатить 8750 грн. Ночной билет на 1 день - 600 грн, на все дни - 1500 грн.

Новости фестиваля

В этом году первый день Atlas Weekend побил рекорд посещаемости, установив отметку в 159 810 посетителей. В первый день фестиваля на сцене выступали украинские артисты. Также выступила София Ротару, которая уже давно не дает сольные концерты.

10 июля в рамках Atlas Weekend в Киеве выступили Black Eyed Peas. Правда, коллектив выступал без вокалистки Fergie, которая ушла из группы ради сольного проекта The Dutchess.

11 июля хедлайнерами были The Chainsmokers.

12 июля на главной сцене выступила российская группа "Сплин". Они уже выступали на сцене украинского фестиваля 2016 года.

Погода в Киеве 13 июля

По данным Sinoptik.ua, 13 июля в Киеве ожидается погода без осадков. Днем воздух прогреется до +21, вечером +17.

Сайт Gismeteo сообщает, что 13 июля в Киеве днем возможна гроза, вечером - без осадков. Температура воздуха +16...+20.