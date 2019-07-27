26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области – возле автотрассы Киев – Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.

"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.

Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи – у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке – оно было присыпано землей.

Перед смертью парня явно пытали – тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.