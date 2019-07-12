Гитанас Науседа принес присягу в парламенте Литвы и вступил в должность президента. Об этом передает Delfi. По его словам, часть жителей страны не чувствует, что Литва исторически "сегодня переживает, наверное, самый успешный и экономически богатый период в истории страны".

"Нам следует понять - благополучного государства не будет, если каждый из нас будет заботиться только о себе, если будет расти социальное отчуждение, а люди будут чувствовать себя чужими в своей стране", - сказал он.

Науседа также пообещал добиваться, чтобы во время его срока полномочий уменьшился разрыв между наиболее богатыми и самыми бедными жителями.

Гитанас Науседа - экономист, банкир и преподаватель университета. Был ведущим экономической колонки для общенациональной газеты Литвы, "Lietuvos rytas" ("Утро Литвы"). В 2008- 2018 занимал должность советника президента "SEB Bankas" и главного экономиста банка.

По данным из открытых источников, в дополнение к родному литовскому языку Гитанас Науседа говорит на английском, немецком и русском языках.

Гитанас Науседа. Фото: ru.delfi.lt

Как сообщала "Страна", Зеленский созвонился с президентом Литвы. В ходе переговоров было подтверждено обоюдное настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Отметим, что Науседа ранее заявлял о необходимости смены риторики в отношении России.