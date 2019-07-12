Список украинских чиновников, которых по новому законопроекту президента Владимира Зеленского нужно люстрировать, "подозрительно совпадает" с санкционными списками Кремля. Об этом заявил экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, пишет сайт политсилы.

По его словам, озвученная сегодня идея о так называемую "новую люстрацию" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. "Ведь перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей Украины", - отметил Порошенко.

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввела санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", – уверяет Петр Порошенко.

По словам экс-президента, в санкционный список могут попасть Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики.

Напомним, что опубликован текст законопроекта Зеленского о массовой люстрации.

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