"Тебе идет моя любовь". В сети обсуждают фото Богдана, прильнувшего к уху Зеленского
Пользователи соцсети Facebook придумывают смешные подписи к фотографии президента Украины Владимира Зеленского и главы президентского Офиса Андрея Богдана. Снимок фотографа Алексея Кирьянова опубликовал у себя на странице журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.
Фото: Facebook/ mixailotkach
Интересный кадр, на котором веселый Богдан что-то нашептывает хмурящемуся Зеленскому, взбудоражил десятки острословов. Сам Михаил предложил подпись в виде диалога.
"- Я.
- Я.
- Президент Украины.
- Президент Украины.
- Владимир Зеленский.
- Зеленский.
- Повторяй за мной!
- Повторяй за мной!" - написал Ткач.
Фото: Facebook/ mixailotkach
Ирина Иванченко обыграла недавнюю нашумевшую историю с французским писателем Гандоном, о которой рассказывала "Страна".
"Скажи ему, что он Ив Гандон", - написала комментатор.
Фото: Facebook/ mixailotkach
Многие пользователи соцсети тут же вспомнили слоган из рекламы известной ювелирной марки, в которой некогда снимался Зеленский: "Тебе идет моя любовь". На эту тему пошутила журналистка "Страны" Ольга Волкова.
"То, что вы не знали о первой леди. Тобі личить моє кохання", - написал наша сотрудница.
К своеобразному флэшмобу подключилась и ведущая блога "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.
"- А после этого всего можем пойти в "красную комнату".
- Андрей, отстань уже! Не при людях", - придумала подпись журналистка.
Фото: Facebook/ mixailotkach
Напомним, это не первый интересный совместный снимок президента и главы его Офиса. В мае в сети появилось фотография, на которой глава Андрей Богдан ставит президенту рожки.
Ранее "Страна" рассказала о бурных обсуждениях в сети закона Зеленского о люстрации.