Пользователи соцсети Facebook придумывают смешные подписи к фотографии президента Украины Владимира Зеленского и главы президентского Офиса Андрея Богдана. Снимок фотографа Алексея Кирьянова опубликовал у себя на странице журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Интересный кадр, на котором веселый Богдан что-то нашептывает хмурящемуся Зеленскому, взбудоражил десятки острословов. Сам Михаил предложил подпись в виде диалога.

"- Я.

- Я.

- Президент Украины.

- Президент Украины.

- Владимир Зеленский.

- Зеленский.

- Повторяй за мной!

- Повторяй за мной!" - написал Ткач.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Ирина Иванченко обыграла недавнюю нашумевшую историю с французским писателем Гандоном, о которой рассказывала "Страна".

"Скажи ему, что он Ив Гандон", - написала комментатор.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Многие пользователи соцсети тут же вспомнили слоган из рекламы известной ювелирной марки, в которой некогда снимался Зеленский: "Тебе идет моя любовь". На эту тему пошутила журналистка "Страны" Ольга Волкова.

"То, что вы не знали о первой леди. Тобі личить моє кохання", - написал наша сотрудница.

К своеобразному флэшмобу подключилась и ведущая блога "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.

"- А после этого всего можем пойти в "красную комнату".

- Андрей, отстань уже! Не при людях", - придумала подпись журналистка.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Напомним, это не первый интересный совместный снимок президента и главы его Офиса. В мае в сети появилось фотография, на которой глава Андрей Богдан ставит президенту рожки.

Ранее "Страна" рассказала о бурных обсуждениях в сети закона Зеленского о люстрации.