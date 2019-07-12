В аэропорту Днепра построят новую взлетно-посадочную полосу, которая будет соответствовать современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м. Об этом сообщается на странице Команды Зеленского в соцсети.

Уточняется, что на возведение новой взлетной полосы уйдет 1,5-2 года. Во время сегодняшнего визита президента Владимира Зеленского в Днепр ему показали три варианта реконструкции аэропорта, уточнив, что он расположен в 13,5 км от центра города, а здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - цитируют в сообщении президента Зеленского.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко во время своего президентства лоббировал идею строительства современного аэропорта между Днепром и Запорожьем.

Также мы сообщали, что во время сегодняшней поездки в Днепр Зеленский потребовал от мэра Днепра Филатова закончить ремонт Центрального моста до 14 сентября или идти в отставку.