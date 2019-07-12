Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ некоторые аспекты российско-украинских отношений, причем с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Как сообщает "ТАСС", об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, наряду с важнейшими темами внутрироссийской повестки дня Путин затронул и проблемы отношений между Россией и Украиной.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - отметил пресс-секретарь.

В совещании с президентом РФ приняли участие спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и другие чиновники.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые позвонил главе российского государства. Президенты обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.

Как писала "Страна", о подробностях разговора рассказали представители Офиса президента Украины.



