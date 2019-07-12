Проект люстрационного закона, который предложил президент Владимир Зеленский, должен ограничить право чиновников 2014-2019 годов занимать даже выборные должности или быть адвокатами. Об этом сказано в документе, размещенном на сайте Рады.

Из закона "Об очищении власти", принятого в 2014 году, предлагают исключить норму о том, что люстрация не распространяется на выборные должности. В перечень лиц, которых нужно отстранить от власти, предлагается добавить тех, кто с 2014 по 2019 год был депутатом и главой Верховной Рады.

Также предлагается расширить перечень должностей, которые не могут занимать люстрованные чиновники. Им хотят запретить избираться президентом, народным депутатом, быть заместителем главы Верховной Рады. Кандидатов на должности нардепов, президента, сельского, поселкового, городского головы или старосты хотят обязать подавать заявления о том, что они не подпадают под закон о люстрации.

Если кандидаты подадут недостоверную информацию, их регистрацию нужно будет отменить. Также лицами, подпадающим под люстрацию, хотят запретить быть адвокатами.

Накануне Зеленский говорил о намерениях "навсегда лишить" предшественников "возможности участвовать в управлении государством". Однако в предложенном проекте сроки действия люстрации 2014 года не изменены. Они предусматривают отстранение до 2024 года или на 5 лет после решения суда, если должность чиновника не указана в законе, но он способствовал узурпации власти, нарушению прав человека и тому подобное.

В то же время, Конституция гарантирует гражданам право свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления. В 2002 году Конституционный суд в своем решении отметил, что "запрещаются любые прямые или косвенные привилегии или ограничения избирательных прав граждан Украины по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места жительства, по языковым или другим признакам".

КС вспомнил, что Конституция устанавливает определенные ограничения, которые называют избирательными цензами. Нардепом "может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет". Не может избираться в Верховную Раду лицо, имеющее непогашенную судимость за совершение умышленного преступления. "Других требований ограничительного характера относительно реализации гражданами Украины их пассивного избирательного права... Конституция Украины не содержит".

Кандидаты в президенты, по Конституции, должны быть гражданами Украины, достичь 35 лет, иметь право голоса, проживать в Украине в течение последних 10 лет и владеть государственным языком.

Кроме того, в 2015 году Венецианская комиссия оценила украинский закон "Об очищении власти", проверив его на соответствие международному законодательству. Среди прочего комиссия ссылалась на Руководящие принципы, касающиеся люстрации, которые содержались в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 1996 года.

В этих принципах указано, что "люстрация не применяется к выборным должностям" и "должностям в частных или получастных организациях".

Отметим, что послы стран G7 раскритиковали этот законопроект президента.