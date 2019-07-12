Сегодня с 18 до 20 часов на канале "Россия 1" будет проводиться телемост Москва-Киев.

Изначально он был запланирован совместно с NewsOne. Но буквально в день анонса проекта украинский телеканал начали кошмарить порохоботы и радикалы. Ведущим Василию Голованову и Елене Кирик стали поступать угрозы физической расправы. В итоге руководство СМИ принято решение отказаться от участия в передаче.

Президент Владимир Зеленский, декларировавший до выборов непреодолимое желание к диалогу, на защиту журналистов NewsOne не стал. Более того, в ГПУ на них завели дело по самой суровой статье УК Украины - о госизмене.

Ситуация четко показала, что похожим образом будут торпедироваться все идеи по диалогу Киева и Москвы. Даже если речь идет о частной инициативе, до которой чисто формально не может быть дела у государственной власти.

Вместе с тем, после идеи NewsOne о телемосте и поездки лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, Зеленский вчера сам открыл диалог с Путиным, позвонив ему. Это связано с тем, что президент хочет хоть как-то засветиться в повестке диалога с РФ, без присутствия в которой партия "Слуга народа" теряет голоса.

По мотивам срыва телемоста редакция "Страны" сделала три главных вывода, с которыми можно ознакомиться в нашем материале.

Невзирая на это, на "России 1" не отказались от планов проведения проекта. Указывается, что он состоится по скайпу и будет не политическим.

Кто станет гостями студии, какие вопросы будут заданы и какие ответы прозвучат - смотрите и читайте в нашей хронике событий под видео.

19.46 Включение из Киева - Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Они говорят, что давно пора было сделать такой телемост.

19.39 Включение из павильона "Украина" московского ВДНХ. Отмечается, что он один из самых красивых. Говорят, что Украина от него отказалась сразу после распада СССР, но московская власть вложил в него деньги и реконструировала, там сейчас музей кириллицы.

19.36 Включение из Киева, скайп-связь с сотрудником музея. Женщина говорит: "У нас в стране гражданская война. Первый мост надо провести с Донбассом. Бабушки голодают, а наша киевская власть зажралась. Я люблю свою страну, я люблю Россию. Только люди, только народ могут объединить нас опять".

19.34 Малахов рассказывает, что недавняя свадьба украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова - укрепление связи народов. Показали их первый танец со словами: "у любви нет национальности".

19.26 Следующие гости - российско-украинская супружеская пара, которая живет в браке 56 лет.

"Украинцы толерантные. Я, будучи маленькой девочкой, приехала в Украину из Воронежа. Не понимала украинский, но за русский меня не упрекали", - говорит женщина.

"Я 43 года в Москве, но всегда называю себя украинский москаль. Мы, этнические украинцы, не чувствуем никакого негатива. Мне кажется, что мы совместно заблудились", - говорит мужчина.

19.25 Ведущие вспоминают, что сегодня - день Петра и Павла. Включение из Киева, где проходил молебен по этому случаю. Показывают мощную картинку из Киево-Печерской лавры.

19.10 В студии актриса из запрещенных в Украине "Сватов" Маргарита Шубина. Говорит, что она ходит по Киеву, говорит по-русски, ее узнают и говорят, что ее любят, а также просят передать привет россиянам.

19.05 Малахов спрашивает у российских гостей: "Вареники с вишней или с картошкой?" Отвечают: "С картошкой. Потому что на столе горилка".

18.55 Вспоминают, что лидер "Нэнси" - уроженец Константиновки Анатолий Бондаренко. Прозвучала почти половина песни "Дым сигарет с ментолом".

18.51 Следующий сюжет - Малахов отправил журналиста в московское караоке. Корреспондент провел там всю ночь и записал на видео, что поют москвичи. Оказалось, что половина их репертуара - украинские песни и песни украинских певцов.

В завершении репортажа посетители московского караоке дружно спели: "Ти ж мене підманула".

18.49 Включение из Витебска, где сейчас проходит фестиваль "Славянский базар". Ведущий говорит, что там, в Беларуси, происходит объединение народов.

18.41 Включение со станции московского метро "Киевская". Показывают ее убранство. Рассказывают, что эта станция - одна из самых любимых у китайских туристов. Московские пассажиры говорят, что не представляют метро без "Киевской".

Отметим, "Киевская" - одна из ключевых станций московского метрополитена, там сразу три пересадочных перехода. Также оттуда ходит аэроэкспресс в аэропорт "Внуково".

18.38 На скайп-связи из Киева продюсер Юрий Фалеса. Он делится впечатлениями, как здорово Россия подготовилась в Чемпионату мира по футболу - 2018. Фалеса присутствовал на матчах. Говорит, что в Украине не верили, что РФ справится с мундиалем.

Еще Фалеса рассказывает, что он ездит и в Россию, и в Крым, и его до сих пор не занесли на "Миротворец" (предположим, что после сегодняшнего включения включат).

18.33 Выступает заслуженный деятель искусств Аркадий Инин. Он высказывает сожаление, что не может посетить свой родной Харьков.

Съемочная группа "России 1! поехала в Винницу, где живет где брат. Он передал ему большой привет.

"Одна рука - для рукопожатия, а я протягиваю украинцам две руки - для объятий", - говорит Инин.

18.27 После рекламной паузы Малахов сказал, что вчера россияне болели за теннисистку Элину Свитолину.

Далее - скайп-связь с лыжником Ильей Буровым, которого в феврале 2018 года обнял и укрыл украинским флагом Александр Абраменко (см. фото ниже). Последнего, напомним, националисты за это записали едва ли не во враги народа.

Буров говорит: "Дружба и всё, ни на что не обращайте внимания".

18.20 Включают отрывки из фильма, которые снимали на украинских киностудиях. В частности, "Аты-баты, шли солдаты", "Приключения электроника", "Д'Артаньян и три мушкетера".

Включили песню "Спят курганы темные" в исполнении Марка Бернеса из кинофильма "Большая жизнь".

18.11 Малахов представляет следующую гостью - "из хлебосольного Киева" - актрису Лидию Чащину.

"Здравствуйте, мои дорогие и любимые россияне! Здравствуйте! Я - русская, родилась на Волге. Вышла замуж за киевляне и живу там уже 52 года. Люблю Украину и обожаю! Я, как ни кто, хочу мира! Я страдаю от этих отношений. Я так хочу мира, я ночь не спала сегодня. Я так рада, что начались дискуссии. Люди должны говорить, люди не должны жить в ненависти. Боже мой, спасибо вам за эту передачу. Леночка (Елена Кирик, - прим.) и Диана [Панченко] с NewsOne - такие тактичные девочки, ничего бы не случилось плохого", - очень эмоционально выступила актриса.

Чащина привезла из Киева корзину с варениками, салом, рушник, портрет Тараса Шевченко на большой тарелке - и презентовала их гостям в студии.

"Ваша программа - Богом сошедшая мысль. Мы должны жить в мире, нам нечего делить. Ибо духовность и искусство вечны, и должны побеждать все", - продолжила Лидия Чащина.

18.06 В студии советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Его карьера начиналась на киностудии в Одессе. Он говорит: "Тогда мы не делили, когда все начиналось в 70-х, была она страна. А в 80-х все изменилось".

Малахов вспоминает о покойной Людмиле Гурченко. Говорит, что она - еще один из символов Украины, всегда рассказывала, что она уроженка Харькова. Включили песню, как актриса поет на украинском.

Далее Меньшов высказывает слова сожаления из-за того, что ему запрещен въезд в Украину: "Это болезнь, которая должна закончиться". Говорит, что его любимое место в Киеве - Владимирская горка.

18.02 Включение с Киевского вокзала Москвы, куда приходят поезда из Украины. Прибывшие пассажиры рассказывают, что для них случившееся между странами - это "холодный душ", а Россию они не хулят. Люди говорят, что диалог очень нужен, поскольку обстановка сложная. Некоторые говорят: "это не наша война, это война олигархов".

18.00 Малахов начал с того, что его полуторагодовалый сын сделал девочке из Украины подарок. И говорит, что если он начал применение, но и остальным надо начинать.