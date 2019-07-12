Александр Куницкий, которому ЦИК отменила регистрацию кандидата на выборах Верховной Рады от партии "Слуга народа" по 169 округу и его сторонники взяли штурмом Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщают "Вести".

На вопрос СМИ, восстановят ли Куницкого, еще один претендент на кресло депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что обязательно. Поскольку ситуация представляет собой правовой беспредел. "Отстоим Александра Куницкого, иначе это будет позор и ужас", - заявил Дубинский.

После того как Куницкий, в сопровождении сторонников и журналистов, подошел к двери ЦИК, началась сутолока. Работник ЦИК пытался объяснить, что для прохода нужны документы, но его не хотели слушать, требуя открыть дверь. При этом все нецензурно ругались.

Как сообщает издание, активней всех бросался на сотрудников службы охраны ЦИК журналист 1+1, требуя предоставить документы и объяснить, почему собравшихся не пускают внутрь.

После получасового противостояния к Центризбиркому приехал наряд полиции. Правоохранители уточнили у службы охраны, какие документы нужны для того, чтобы люди прошли в здание.

Полицейский сообщил, что двери будут открыты, и всех собравшихся по одному пропустят внутрь, а потом у них проверят документы. "Открывайте двери", - закричали из толпы.