17-летняя киевлянка Дарья Снигур выиграла полуфинал юниорского "Уимблдона", обыграв Эмму Наварро (США) в двух сетах. Таким образом наша спортсменка сыграет в финале престижного турнира, где сыграет с победительницей пары Перри – Ноэл.

Первый сет Дарья выиграла, отдав сопернице три гейма. Об этом сообщает Трибуна.

Во второй партии ей удалось взять три подачи соперницы и выиграть всухую. Итоговый счет в 45-минутном матче оказался 6:3, 6:0.

Дарья Снигур. Фото: rus.uatv.ua

Как сообщала "Страна", в апреле Дарья Снигур выиграла теннисный турнир в Японии и вернулась в элиту мирового женского тенниса (WTA).

Отметим, что другую украинскую теннисистку пожизненно отстранили от соревнований из-за договорных матчей. Расследование установило, что 22-летняя теннисистка, которая в настоящее время занимает 821 место в рейтинге ITF World Tennis свела другого спортсмена с коррупционером, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом.