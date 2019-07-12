В Государственной фискальной службе проводят следственные действия, связанные с подписанием мирового соглашения между государственными структурами и компанией Philip Morris. Об этом агентству "Українські новини" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, следователи изымают документы, относящиеся к подписанию мирового соглашения между табачной компанией Philip Morris и государством.

Как сообщала "Страна", 5 декабря 2018 года на заседании Кабинета министров было принято решение о снятии с международного гиганта обязательства дополнительно внести в бюджет Украины 635 млн грн. Тогда с украинской стороны мировое соглашение обязали подписать и.о. председателя ГФС Александра Власова.

Мирное урегулирование спора позволило предотвратить предъявление иска к государству и избежать затрат на инвестиционный арбитраж, в который хотела подать иск компания.

Напомним, что в 2106 году Нацполиция возбудила уголовное дело против украинского филиала Philip Morris по подозрению в нарушении налогового законодательства на сумму в 635 млн грн.