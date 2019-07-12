Во время своих публичных мероприятий президент Владимир Зеленский любит делать такую же выволочку подчиненным, как и белорусский лидер Александр Лукашенко. Схожесть стиля общения отметили журналисты "Радио Свобода", разместив ролик в Youtube.

Видео: youtube.com

Запись незамедлительно вызвала отклик у пользователй. "Пару дней назад я сравнил Зеленского с Лукашенко, а в Беларуси журналисты даже видеосравнение сделали. Не отличить. Барство, хамство, презрение к человеческому достоинству, добрый и справедливый царь отчитывает холопов. Видимо, на постсовковых территориях диких племен это неизлечимо. Европейскость лишь имитация", - пишет в Facebook Андрей Шокотко.

Напомним, Зеленский 10 июля выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за то, что тот ранее был осужден за разбой."Выйди отсюда! Иди, разбойник! Плохо слышишь? По английски - Exit. Идите", - сказал Зеленский.

В свою очередь Годунок не соглашался с таким решением Зеленского и вступил с президентом в словесную перепалку, вспомнил его слова во время инаугурации, что "все мы президенты".Зеленский отреагировал: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи". Глава государства также обозвал чиновника чертом и пригрозил ему главой СБУ Иваном Бакановым. Годунок заявил о намерении обратиться в суд.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Зеленский выгнал чиновника в Борисполе.

Также мы писали о том, что Лукашенко заявил, что демократии в Беларуси не меньше, чем на Западе.