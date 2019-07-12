В пятницу, 12 июля, президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри". В настоящее время стихия движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

По прогнозу Национального центра США слежения за ураганами (NHC), шторм достигнет максимальной силы в пятницу вечером или в субботу утром. Тогда скорость ветра может достичь 119 км/ч, и он будет переквалифицирован в ураган. Ожидается, что в штате Луизиана выпадет еще 25-35 см осадков.

Трамп призвал жителей штата прислушиваться к предупреждениям местных властей и к осторожности. "Так как вы готовитесь защищать свои дома и близких от наводнения и приближающегося шторма, очень важно прислушиваться к указаниям федеральных, государственных и местных органов власти. Мы находимся с ними в тесном контакте. Пожалуйста, будьте подготовленными, аккуратными и в безопасности!" - говорится в его твиттер-микроблоге.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Власти Нового Орлеана опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники уверены в прочности дамб, но опасаются, что их высоты может просто не хватить.

На настоящий момент мобилизовано около 3000 членов Национальной гвардии США.

Самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", которая в 2005 году практически разрушала Новый Орлеан и унесла свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

Как сообщала "Страна", в Молдове шквальный ураган с градом затопил дома и дороги. Спасатели проводят постоянный мониторинг уровня воды в местных водохранилищах, а в отдельных случаях возводят защитные сооружения во избежание прорыва дамб водохранилищ.

Отметим, что после урагана между Кривым Рогом и Днепром запустили тепловозы.