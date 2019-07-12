В наблюдательные советы украинских государственных банков начали заходить креатуры окружения президента Зеленского. В частности, бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, вошедшая по квоте президента Зеленского в набсовет "Приватбанка", оказалась подругой Елены Кравец из студии "95 квартал". Об этом пишет "НВ Бизнес".

В соцсети Instagram обнаружили личное фото Елены Кравец, на котором отмечена новичок набсовета "Приватбанка" Юлия Мецгер. Дамы были запечатлены вместе на вечеринке.

По данным издания, у самой Мецгер нет ни одного поста в ее аккаунте соцсети. Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года. Фото из Инстаграма датировано 2017 годом, а фото ниже, где они отмечены вместе, было загружено в 2018 году в аккаунт Facebook генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк.

В Facebook Татьяны Лукинюк также есть три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанных в 2015-2016 гг. Они вместе с членами семей и другими людьми отмечены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев(Жуляны) перед отлетом в Дубай.

5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного "Приватбанка" и Ощадбанка бывших сотрудников Укрэксимбанка Юлию Мецгер и Юрия Храмова. Мецгер была юристом Укрэксимбанка, а Юрий Храмов ранее работал в этом банке был замглавы правления.

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