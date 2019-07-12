Входные в Украине обещают быть умеренно жаркими, с дождями и грозами почти по всей территории, кроме южных и центральных регионов. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко на своем Facebook-аккаунте.

На субботу и воскресенье Диденко предвещает обилие всего: солнца, эффектных облаков и тепла, как положено в середине лета.

"Солнца - много, дождей - много, облаков красивых - много, тепла - достаточно, вплоть до жары, а холода довольно, чтобы вспомнить, что... практически половина лета уже позади", - пишет синоптик.

13 июля в западных областях, на севере и местами на востоке ожидаются дожди, возможно с грозами. А в центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем будет комфортной: ​​+20 - + 26 градусов, на юге + 24 - + 28 градусов. К ночи похолодает до + 12 - + 16 градусов, в Карпатах столбик термометра опустится до + 8 - + 13 градусов.

В воскресенье, 14 июля, дожди с грозами пройдут на западе и севере страны. На остальной территории существенные осадки не предвидятся.

Температура воздуха будет весьма нервной: на западе похолодает до + 17 - + 23 градусов, на юге и востоке начнется лайт-жара до + 25 - + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно - + 22 - + 26 градусов.

В столицу на выходные высока вероятность локальных дождей и гроз. Температура воздуха в Киеве 13 июля днем будет ​​+ 21 - + 24 градуса, 14 июля днем - + 23 - + 25 градусов. Ночью она понизится до + 10 - + 14 градусов.

19 июля в Украину придет существенное потепление, уточнила синоптик.

Скриншот и фото: Facebook/ tala.didenko

Напомним, сегодня, 12 июля, существенных осадков до конца дня в Украине не ожидается.

Ранее "Страна" приводила прогноз погоды в Украине и Киеве с Петра и Павла до конца недели от Укрогидрометцентра.