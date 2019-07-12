Соломенский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для зама главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука. Об этом со ссылкой на слова представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщают "Украинские Новости".

Бондарчука подозревают в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов США. По этому подозрению его задержали 9 июля детективы Национального бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины.

Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказал СМИ, что суд постановил отправить чиновника под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. По словам источника, прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте с ношением браслета.

"Избрали ночной домашний арест", - коротко прокомментировал ситуацию представитель САП. Кроме того, суд обязал Бондарчука сдать загранпаспорт.

Как сообщается, браслет для подозреваемого в вымогательстве взятки чиновника пока не нашли.

"Страна" уже писала о больших проблемах в Украине с электронными браслетами. В Министерстве внутренних дел Украины жаловались, что из 511 электронных браслетов исправны чуть больше сотни.

Мы также сообщали, что 11 июля объявлен в розыск начальник Волынской таможни ГФС, которого прокуратура Киевской области подозревает во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.