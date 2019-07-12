Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ждет в понедельник, 15 июля, на допрос генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в повестке НАБУ о вызове, которая попала в распоряжение "Страны".

Из документа следует, что Луценко вызвали на 15:00.

Информацию о предстоящем допросе "Стране" подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Вызов связан с делом Бубенчика (активист Евромайдана Иван Бубенчик - Прим. Ред.). Как мы поняли из документов, поводом стало процессуальное решение генпрокурора о передаче этого резонансного дела группе прокуроров, которым руководит Анжела Стрижевская”, - сообщила Сарган, уточнив, что в положенное время Луценко будет в НАБУ.

Фото: Страна.ua

Напомним, 48-летний активист Майдана и ветеран АТО году снялся в фильме "Пленные", где сделал неожиданное признание. Он рассказал, что 20 февраля 2014 года из автомата убил двух беркутовцев в затылок, стреляя из здания Консерватории. И еще нескольких ранил в колени.

Фильм вышел летом 2016 года, но задержали Бубенчика спустя полтора года, когда он пытался выехать из Украины в Польшу. После разгоревшегося скандала – подключились активисты Майдана - Генпрокуратура изменила стрелку статью и подвела его под амнистию.

Сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В апреле прошлого года Ивана Бубенчика успешно прокатили мимо правосудия, отпустив на поруки двух нардепов от БПП. "Страна" тогда рассказывала об этой истории.

Также мы писали, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.