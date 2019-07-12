Послы стран G7 (Большой семерки) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной. Об этом идет речь в заявлении послов G7 в Twitter.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года у нас была возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер", - говорится в заявлении.

"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после революции достоинства", - отмечается в заявлении.

Фото: twitter.com

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