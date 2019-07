14 июля - последний день фестиваля Atlas Weekend. Хедлайнр сегодняшнего дня - известный британский рокер и экс-участник группы Oasis Лиам Галлахер. Он выступит на главной сцене с 22:30 до 23:45. Также на ВДНХ сегодня можно будет услышать The Hardkiss, The Subways, Jinjer, Alyona Alyona, Друга рiка.

Атлас Викенд 2019: программа на 14 июля

Главная сцена зазвучит с 17:00.

Bahroma - 17:00-17:45 (украинская рок-группа, участник отбора на Евровидение-2019)

Друга рiка - 18:15-19:15 (украинская группа, фронтмен Валерий Харчишин)

The Hardkiss - 20:00-21:00 (украинская рок-группа с вокалисткой Юлией Саниной)

Лиам Галлахер - 22:30-23:45 (легенда британского рока, один из братьев Галлахеров, основавших группу Oasis)

Британский музыкант выступит в Украине впервые. После того, как в 2009 году братья Галлахеры разбежались и легендарный Oasis распался, Ноэл создал проект Noel Gallagher's High Flying Birds, Лиам сначала реализовывал себя в компании первых участников Oasis - в группе Beady Eye, а затем сосредоточился на сольной карьере, выпустив дебютный альбом "As You Were".

West Stage

City of Pines - 15:30-16:00

Tvorchi - 16:30-17:15

Chelou - 17:45-18:30

HÆLOS - 19:00-20:00

MICHAEL KIWANUKA - 21:00-22:30

East Stage

На восточно сцене сегодня выступят британцы The Subways, российская панк-группа "Порнофильмы", одна из самых известных украинских метал-групп Jinjer.

North Stage

На северной сцене сегодня выступят американская рэперша Bhad Bhabie и не менее зажигательная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona.

Night Stage (Central)

Garden Stage

Kurenivka Stage

Как проходил Атлас Викенд

9 июля вход на фестиваль был бесплатным. В этот день на ВДНХ побывали более 150 тысяч человек. А на сцене выступила 71-летняя София Ротару, которая уже давно не давала сольных концертов.

10 июля зажигали The Black Eyed Peas.

11 июля радовали The Chainsmokers.

12 июля на главной сцене выступали российские рокеры из группы "Сплин".

13 июля вместо арестованного в Швеции рэпера Asap Rocky выступал его брат Asap Ferg. Выступление задержалось более чем на час и-за перелета рэпера и стартовало в 23:50.