Текст анонсированного прездентом Владимиром Зеленским законопроекта об очищении власти, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко, опубликован на сайте Верховной Рады.

При этом нынешний состав уже не сможет его рассмотреть и законопроект придется вносить снова с началом работы нового состава Рады.

В документе предлагается люстрировать всех должностных лиц периода с 2014 по 2019 годы - от президента Петра Порошенко до сельских старост, которые не были освобождены по собственному желанию.

Люстрация не коснется лиц, признанных участниками боевых действий во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

В законопроекте указывается, что меры по очистке власти осуществляются относительно:

президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, председателя Национального банка, председателя Антимонопольного комитета, председателя Фонда государственного имущества, председателя государственного комитета телевидения и радиовещания, их первых заместителей, заместителей;

членов Высшего совета юстиции, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судей, председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

других должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, включая руководство Генпрокуратуры и местных прокуратур, Службы безопасности, Службы внешней разведки, СНБО и т.д.

Кроме того в список люстрованных войдут и выборные должности.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского сообщили, что закон о люстрации может распространиться и на его команду.

Также мы сообщали, что Турчинов удивлен, что Зеленский хочет его люстрировать.