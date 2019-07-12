В квартире по бульвару Перова, где 19 июня вследствие огнестрельного ранения скончался парламентарий из "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, правоохранители изъяли пустые бутылки из-под алкоголя и окурки сигарет. Об этом свидетельствуют материалы, обнародованные в судебном реестре.

Из них следует, что постфактум гибели Тымчука сыщики провели осмотр в квартире, где он жил вместе со своей избранницей Аленой Коваль. Они обнаружили в мусорнике на кухне тару из-под алкогольных напитков.

Среди них - пустая поллитровая бутылка крепкой настойки Zubrovka и две емкости из-под напитков, объемом 0,7 л - вина "Алазанская долина" и коктейля Pina Colada. Судом была назначена дактилоскопическая экспертиза всех бутылок на предмет соответствия выявленных на них отпечатков с образцами, которые принадлежат Коваль и Тымчуку.

Кроме того, оперативники получили разрешение на осуществление молекулярно-генетической экспертизы, которая должна будет дать ответ на предмет наличия клеток с ядрами нардепа и его сожительницы, либо прочих лиц с теми, которые выявили на обнаруженных в пепельнице на кухонном столе квартиры Тымчука окурков от сигарет марок Philip Morris и Captain Black.

Ранее "Страна" писала, что сожительница Дмитрий Тымчука рассказала, как он застрелился у нее на глазах.

В момент первичного опроса Алена Коваль заявила полицейским, что незадолго до своей гибели парламентарий был угнетен и выпивал.