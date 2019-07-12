В Министерстве иностранных дел России обвинили президента Евросовета Дональда Туска в русофобии после его заявлений в Грузии о том, что развал СССР был "благословением для Центральной и Восточной Европы".

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В министерстве заявили, что Туск попытался в искаженном виде представить смысл высказывания Владимира Путина. Он отмечал, что развал Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

"Распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан и соотечественников в одночасье оказались за границей, семьи и народы оказались разделенными. Это, в частности, относится к русскоязычным жителям Прибалтики", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также заявили, что в этих странах, с 2004 года являющихся членами ЕС, "продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по национальному признаку". В частности, существует практика неграждан.

"Господина Туска, судя по всему, это не слишком беспокоит. Ему надо было бы заняться именно этими заявлениями, а не очередным приступом русофобии", - сообщили в МИД России.

Как сообщала "Страна", в Харькове восстановили памятник маршалу Георгию Жукову. "Как и обещал - сегодня вернули на место", - сообщил городской голова Геннадий Кернес. Он обнародовал фото восстановленного памятника.

Отметим, что на флагштоке одного из муниципалитетов в Швеции подняли флаг СССР.