Признанный культурной столицей Беларуси Витебск уже 28-й раз собирает поклонников музыкального фестиваля "Славянский базар", за событиями которого смогут следить и зрители "Интера".

Звезды эстрады и конкурсанты уже проводят репетиции на главной сцене летнего амфитеатра. Очень скоро именно тут можно будет услышать премьеру песни Софии Ротару. Ее участие свидетельствует о высоком уровне нынешнего конкурса. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В нынешнем году за победу в вокальном конкурсе будут бороться молодые таланты из 18 стран мира. Впервые на вокальное соревнование приедут гости из Китая и Швейцарии. Представлять Украину будет певец и композитор Дмитрий Бабак. К "Славянскому базару-2019" украинский исполнитель готовится серьезно, ведь, по его словам, его ждет не просто встреча со зрителями, но и встреча с мечтой.

Фото: inter.ua

В один из конкурсных дней покорять публику будет еще один участник из Украины - 11-летний Артур Галас, который представит далеко не детскую композицию. "Настроение просто чудесное. Когда был на репетиции, то совсем не переживал", - поделился Артур.

Вместе с конкурсантами к открытию "Славянского базара" готовятся и многие знаменитости. В частности, музыкальный критик Сергей Соседов - постоянный гость конкурса. "Я обожаю "Славянский базар". Приезжаю в Витебск уже 18 раз. Здесь всегда потрясающая атмосфера дружбы, любви, добра. Это фестиваль, который объединяет народы", - говорит Соседов.

Ожидается, что на витебскую сцену выйдут также Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, ансамбли "Сябры" и "Песняры" и многие другие известные исполнители.

Трансляция главных событий "Славянского базара-2019" - с 15 по 18 июля в 22:10 на телеканале "Интер".

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