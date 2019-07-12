Скандальный народный депутат Сергей Пашинский, который идет в Раду по округу №64 в Коростене Житомирской области, подал заявление в городскую полицию Коростень на газету "Патриот" из-за критической публикации. В полиции открыли дело против редакции и вызвали всех журналистов на допрос. Об этом адвокат Андрей Гожый сообщил в Facebook.

"Народный депутат Пашинский решил "заткнуть" газету Патриот. Стрелять не стал, а решил воспользоваться услугами Коростенской полиции. За то, что газета написала критическую статью", - написал Гожый. По его словам, Пашинский "подал кляузу, что журналисты препятствуют свободному волеизьявлению".

"Полиция возбудила уголовное производство по ст.157 УК #12019060060000859 от 07.07.19г. Сейчас вся редакция газеты Патриот, во главе с Андреем Лактионовым на допросах (4 человека), в том числе и Ваш покорный слуга и, как адвокат и, как член редакции! Так времена изменились, товарищ Зе? Мы продолжаем борьбу, пока все в отделении", - сообщил адвокат. Он также дал ссылку на статью, которая вышла в газете и прикрепил фото руководства горотдела полиции.

Фото: facebook.com

Напомним, что Черновол заявила, что Пашинский защищал Украину под Славянском.

Также мы писали о том, что полиция вручила подозрение Химикусу, которому нардеп Пашинский прострелил ногу.