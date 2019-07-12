Вчерашний телефонный разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным длился 20 минут и носил прагматичный характер. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, очен важен сам факт первого общения президентов России и Украины. На вопрос "начал ли Зеленский разговор, как обещал, со слов о Крыме и Донбассе?" Песков ответил: "Это вам надо спросить у наших украинских визави, а Путин начал разговор со слова "здравствуйте".

Напомним, накануне в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.

А в Офисе президента Украины уточнили, что ключевым вопросом телефонной беседы было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.