В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения ВР от 11 июля о принятии Избирательного кодекса Украины (№3112-1-П). Текст проекта постановления опубликован на сайте парламента. Его авторами стали нардепы от группы "Видродження" Валерий Писаренко и Дмитрий Святаш, передает УНИАН.

В пояснительной записке к проекту постановления они отмечают, что при принятии парламентом Избирательного кодекса "были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия парламентом законов". Как известно, в случае регистрации проекта постановления об отмене решения относительно принятия закона он не может быть подписан председателем парламента, пока такой проект постановления не будет отклонен.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№ 3112-1), который предусматривает открытые списки. "За" проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226. Этому предшествовало 17 переголосований.

Также мы сообщали, что у Зеленского сомневаются подписывать или нет Избирательный кодекс.