Из японской онлайн-биржи Bitpoint неизвестные хакеры украли криптовалюты на 32 миллиона долларов. Об этом сообщает портал CoinDesk.

"Из Bitpoint, лицензированной биржи криптовалюты в Японии, хакеры украли криптовалюту на сумму в 32 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

После ограбления работа биржи была приостановлена. Пока что не известно, на какой именно стадии операций произошло ограбление.

Отмечается, что на бирже Bitpoint торгуются пять криптовалют - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin и Ripple (XRP).

Как сообщала "Страна", руководство Telegram'a разослало письма инвесторам блокчейн-платформы TON. Запуск новой криптовалюты ожидается в третьем квартале (июль-сентябрь) 2019 года.

Отметим, что в конце июня цена биткоина впервые с 2018 года перевалила отметку 13 тысяч долларов. Затем произошел отскок вниз до 10 и возобновился рост. На текущий момент биткоин торгуется в районе 11 600 долларов за "монету".