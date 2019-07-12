Десять человек, включая шестерых несовершеннолетних, погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку в Туве, сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.

"В 08:55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данным МЧС, автомобиль выехал из села Тээли в отдаленном Бай-Тайгинском районе. "В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба", - отмечается в сообщении ведомства.

При этом РИА Новости сообщают, что в автомобиле находились две семьи, сотрудники полиции устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

Напомним, что Туапсе, Адлер и Сочи уходили под воду, жертвами паводка стали двое людей.

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