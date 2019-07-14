В воскресенье, 14 июля, украинские рыбаки отмечают свой профессиональный праздник. День рыбака приходится на второе воскресенье второго летнего месяца, он был утвержден указом президента от 22 июня 1995 года.

На середину лета выпадает сразу несколько дат, связанных с этим промыслом. Объясняется это тем, что это благодатный период для вылова рыбы. Также к этому времени заканчивается запрет на ловлю на период нереста. 27 июня отмечали Всемирный день рыболовства. А 12 июля православные праздновали Петров день. На Петра и Павла рыбаки освящали воду в реках и молились на хороший улов, поскольку апостол Петр считался их покровителем.

История праздника

День рыбака отмечают профессиональные рыбаки, но праздник давно стал всенародным. Его отмечают любители рыбной ловли не только в Украине, но и России, а также бывших странах СССР. В этот день принято поздравлять всех, кто связал свою жизнь с этой романтической в то же время сложной профессией. Также праздник отмечают и те люди, для кого рыбалка является хобби, спортом или способом единения с природой.

Календарь рыбака

Середина лето - удачное время клева для таких видов рыб, как лещ, плотва, окунь, линь, карась. красноперка, судак, карп. А вот щука активнее клюет весной, когда температура воды ниже.

Карась любит пруды, травянистые заводи, клюет ранним утром и вечером, особенно, когда на крючке червь, тесто или опарыши. Любимая прикормка - каша, отруби и жмых.

Карп обитает в водоемах с илистым дном и слабым течением. Идет на кашу, червя, тесто, картофель или кукурузу. Прикармливают карпа жмыхом, кашей, рубленными червями. Оптимальное время для рыбалки - рассвет, на закате и теплыми летними ночами.

Сом водится в омутах и ямах на дне водоемов. "Гурман" среди рыб предпочитает лакомиться лягушками, рыбой, раками, поджаренным мясом птицы. Клюет в основном на вечерней зоре и теплыми ночами.

Окуня можно выловить в водоемах со слабым течением, поросших тростником. Лучше делать это утром, вечером и в пасмурную погоду. Излюбленная наживка окуня - черви, мелкая рыбка, личинки майских жуков.

Открытки и поздравления в День рыбака

Поздравляем с Днем рыбака, желаем хорошего улова, успеха и радости в жизни. Пусть посчастливится поймать золотую рыбку, которая исполнит заветные желания.

Милый друг, с профессиональным праздником тебя, оставайся таким же ловким рыбаком, компанейским и жизнерадостным товарищем и незаменимым советником. Пусть твой улов будет щедрым, а море жизни будет спокойным и без штормов.

Поздравляю с профессиональным Днем рыбака. Пусть на крючок всегда ловится рыбка большая и малая, водоем будет спокойным и прозрачным, а семья благополучная и сытая.

С профи-днем тебя, рыбак! Пусть рыбка на крючок сама плывет и червячок клюет,

Чтобы улов имел успех, везения было больше, чем у всех!

Бодро на рыбалку по утрам вставай! Будь веселым и не унывай! Желаю, чтобы моря тебе покорялись, а в жизни все легко получалось.

С Днем рыбака! Желаю ловить крупную и вкусную рыбку, а еще цеплять на крючок большую удачу и успех. Пусть рыбалка будет настоящим праздником, объединяющим близких по духу людей. Желаю отличного настроения и бодрого самочувствия.

С праздником! Поздравляю самого профессионального рыбака! Желаю, чтобы на удочку безотказно клевали удача и везение. Чтобы в жизни был достаток, хорошее настроение и везение.

Рыбак дорогой, от души поздравляю! Желаю друзей и улова отменного, достатка в семье, везения и здоровья самого крепкого!

С Днем рыбака! Желаю трофейного улова, чтобы рыбка сама плыла в руки, а каждая минута рыбалки приносила удовольствие и радость.

Сегодня праздник рыбака, и с этим днем тебя спешим поздравить, пожелать хотим удачи и огромного улова - чтоб хватило на уху и для плова, много рыбы наловить и своих близких всех в этот день угостить.

Удачной рыбалки, чтоб море было безветренным. Пусть клёв удивляет, а улов будет особенным.

Желаю верных попутчиков и прекрасной летней рыбалки, пусть твое увлечение приносит наслаждение, снимает стресс и дарит радость.

Рыбак, с профессиональным днем тебя! Здоровья крепкого желаем, не выть белугой, а плавать по жизненному морю юркой ставридкой!

Дорогой рыбак, желаю идти по жизни твердым шагом, быть добрым, радостным, здоровым и с каждым днем лишь богатеть.

Рыбак, будь опытным и ловким, душой и сердцем - не старей, богатым выловом ты завладей, прекрасных ты друзей имей.

С днем прекрасным рыбака, пусть из года в год везет на самый богатый улов, чтоб хватило на семью, друзей и близких.

Дружище, с праздником тебя! Сегодня отмечаем День славный - рыбака

Желаю частого клёва, всегда хорошего улова. Спиннинг чтобы не ломался,

Чтоб лосось тебе попался. Леска чтоб цела осталась, рыбка сочной удавалась!