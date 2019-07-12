Руководство итальянского ФК Аталанта вновь пытается подписать полузащитника сборной Украины и бельгийского Генка Руслана Малиновского. По данным La Gazzetta dello Sport, переход игрока может быть оформлен до конца следующей недели.

В Малиновском заинтересован главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини, который хочет укрепить полузащиту своей команды.

Цена составит от 13 до 14 миллионов евро. В данный момент клубы обсуждают процент от дальнейшей перепродажи игрока.

Ранее подписать Малиновского также пыталась итальянская Сампдория, однако переход не состоялся. Аталанта по итогам прошлого сезона завоевала путевку в Лигу чемпионов, заняв в Серии А третье место.

Как сообщала "Страна", в Милане решили приобрести защитника киевского Динамо. В стане россонери проявили интерес к Виталию Миколенко.

Напомним, что Шахтер отпустил защитника сборной Украины Эдуарда Соболя в "Брюгге".