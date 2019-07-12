В США собака прогнала со двора дома североамериканского медведя. Видео об этом разместил в Facebook пользователь Mark Stinziano.

Произошло все в штате Нью-Джерси. Камера во дворе зафиксировала, как косолапый появился у дома и поднял с шум - опрокинул кормушки для птиц и начал есть корм. Вдруг из соседнего двора на него выскочила довольно крупная собака. Благодаря усилиям собаки медведь испугался и ушел.

Североамериканский медведь или барибал отличается от бурого медведя гладким черным мехом и более мелкими размерами. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 м, самый крупный барибал был застрелен в Висконсине в 1885 году, - он весил 363 кг. Самки мельче - 1,2-1,6 м и 39-236 кг.

Видео: facebook.com

Напомним, что в США медведь угнал и разбил внедорожник.

Также в Штатах медведь, сыгравший на пианино, стал звездой интернета.